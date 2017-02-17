Морская авиация Тихоокеанского флота получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140-100

/В России/

Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации Тихоокеанского флота.

Новый лайнер предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 километров. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека.

Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.

Самолет является новым турбовинтовым решением и предназначен для эксплуатации по назначению в любых условиях.

Источник: Пресс-служба Восточного военного округа