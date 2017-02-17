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Морская авиация Тихоокеанского флота получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140-100
Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации Тихоокеанского флота.
Новый лайнер предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 километров. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека.
Ан-140-100 оборудован 2-мя турбовинтовыми двигателями, которые расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для безопасного взлета-посадки даже на грунтовых полосах.
Самолет является новым турбовинтовым решением и предназначен для эксплуатации по назначению в любых условиях.
Источник: Пресс-служба Восточного военного округа