Лучшим кораблем на Балтийском флоте конкурсная комиссия определила корвет «Бойкий»
На Балтийском флоте специальная конкурсная комиссия под руководством заместителя командующего БФ вице-адмирала Сергея Елисеева определила лучший корабль по содержанию и морской культуре. Им стал корвет из соединения надводных кораблей «Бойкий». В эти дни он выполняет задачи дальнего похода в Атлантическом океане.
Конкурс, в котором приняло участи около пятидесяти кораблей, катеров и судов проходил в четыре этапа. Стартовал он в тактических группах, затем в соединениях и военно-морских базах. Определяющим стал флотский четвертый этап.
Для этого специалистами управления боевой подготовки Балтфлота была разработана специальная методика, состоящая из десяти элементов. По результатам проверки кораблей и судов высчитывался средний балл, который и определял место в корабельном рейтинге.
Второе и третье место в данном конкурсе заняли малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Балтийской ВМБ «Казанец» и «Кабардино-Балкария» соответственно.
Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту