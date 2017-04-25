Лучшим кораблем на Балтийском флоте конкурсная комиссия определила корвет «Бойкий»

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На Балтийском флоте специальная конкурсная комиссия под руководством заместителя командующего БФ вице-адмирала Сергея Елисеева определила лучший корабль по содержанию и морской культуре. Им стал корвет из соединения надводных кораблей «Бойкий». В эти дни он выполняет задачи дальнего похода в Атлантическом океане.

Конкурс, в котором приняло участи около пятидесяти кораблей, катеров и судов проходил в четыре этапа. Стартовал он в тактических группах, затем в соединениях и военно-морских базах. Определяющим стал флотский четвертый этап.

Для этого специалистами управления боевой подготовки Балтфлота была разработана специальная методика, состоящая из десяти элементов. По результатам проверки кораблей и судов высчитывался средний балл, который и определял место в корабельном рейтинге.

Второе и третье место в данном конкурсе заняли малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Балтийской ВМБ «Казанец» и «Кабардино-Балкария» соответственно.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту