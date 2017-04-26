В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за похищение невест

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Народное собрание республики Ингушетия внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за похищение человека для вступления в брак, следует из думской электронной базы данных.

Уголовный кодекс России предлагается дополнить статьей 126.1 "Похищение человека с целью вступления в брак". Предлагается наказывать за подобные действия принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

С инициативой о внесении изменений в уголовный кодекс выступил председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев после того, как в начале апреля в одном из сел республики молодой человек с помощью знакомых похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом мужчины нанесли травмы матери и брату похищенной.

Позже девушку вернули домой. Возбуждено уголовное дело о похищении человека по предварительному сговору и нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Молодого человека объявили в розыск, сейчас он арестован.

Евлоев отмечал, что уголовная ответственность за похищение невесты может наступать, если оно совершается против воли и желания девушки.

Источник: РИА