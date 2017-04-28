Американский урбанист Джеф Спек примет участие в форуме «Среда для жизни: квартира и город»

/В России/

Автор книги «Город для пешеходов», американский архитектор и урбанист Джеф Спек примет участие в форуме «Среда для жизни: квартира и город», который состоится с 13 по 15 мая в Саратове.

На мероприятии он расскажет о мировом опыте благоустройства городов: об их доступности для пешеходов, о перспективах спальных районов, о зонировании пространств и о многом другом. Удобство того или иного города для пешеходов – едва ли не основной критерий оценки качества его среды и с точки зрения комфорта пребывания, и с точки зрения стоимости недвижимости, и, конечно, с точки зрения туристической привлекательности.

«Не транжирьте деньги на возведение роскошных баррикад против автомобилей. Лучше установите временные тумбы, принесите деревья в кадках и вертящиеся кресла, как это было сделано на Таймс-сквер. Постройте эту декорацию на субботу и воскресенье, а если дело выгорит, увеличьте продолжительность мероприятия еще на день и еще на день», – пишет Джеф Спек в своей книге «Город для пешеходов», которая стала пособием по благоустройству городов.

Джеф Спек – востребованный урбанист, он на протяжении десятилетий успешно помогает мэрам различных городов эффективно решать градостроительные проблемы, реализуя комплексный подход к улучшению городской среды.

Спек впервые стал известен широкой публике как соавтор книги «Нация пригородов», содержавшей последовательную и обоснованную критику стихийного роста пригородов. Сами авторы называли эту работу «архитектурной версией «Вторжения похитителей тел», а читатели восприняли ее как логичное продолжение идей Джейн Джейкобс, изложенных в ее знаменитой книге «Смерть и жизнь больших американских городов».

В 2003 году Спек стал директором по дизайну в Национальном фонде поддержки искусств – независимом агентстве при правительстве США, которое поддерживает не только чистое искусство, но и прикладные дисциплины, в том числе развитие инициатив по улучшению городской среды. С этой целью при агентстве действует Институт мэров по проектированию городов, в рамках которого проводятся регулярные встречи мэров американских городов со специалистами и совместный поиск решений актуальных городских проблем. Работа с этим институтом стала одной из ключевых обязанностей Спека, и именно благодаря ей зародилась его «теория пешеходности».

В форуме «Среда для жизни: квартира и город» также примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, и.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, президент ГК «ПИК» Сергей Гордеев, партнеры КБ Стрелка Алексей Муратов и Григорий Ревзин, управляющий директор филиала в Дубае, Nikken Sekkei Фади Джабри, директор по развитию городских проектов мэрии Бордо Мишель Ларю-Шарлю, партнер DPZ-Europe Дуэйн Филипс, директор открытого института урбанизма Барт Голдхоорн и многие другие.

Эксперты мирового уровня поговорят о том, как сделать городскую среду фактором развития, обсудят, какой должна быть комфортная среда в городах разного масштаба, а также поднимут такую важную тему, как реализация проектов благоустройства в