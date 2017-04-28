В Балтийском море ракетные корабли и фрегат «Адмирал Макаров» поражали реальные мишени

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В Балтийском море корабли в ходе двухсторонних зачетных учений поражали средствами ПВО крылатые ракеты-мишени, выпущенные малыми ракетными кораблями (МРК).

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морском полигоне Балтийского моря МРК «Гейзер» и «Ливень» произвели пуски ракет-мишеней для отработки комплексов ПВО ракетных кораблей и фрегата «Адмирал Макаров».

Первым применил свой комплекс ПВО «Адмирал Макаров», который в эти дни проходит завершающий этап Государственных испытаний на Балтике. Боевые расчеты ПВО новейшего корабля в установленные нормативами сроки обнаружили и поразили воздушные мишени зенитным ракетным комплексом «Штиль». На втором этапе воздушный налет условного противника сбивали противовоздушными средствами ракетные корабли и катера Балтийской ВМБ.

Всего в маневрах в Балтийском море приняли участие более десяти кораблей и судов.

Источник: Пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту