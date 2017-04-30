Самые интересные общественные проекты Ростовской области будут представлены на форуме активных граждан «Сообщество»

/В России/

Ростовская область проводит конкурс социальных проектов «Воля и великодушие». Его цель — выявление лучших социальных практик, реализованных в регионе за последние два года, для последующей презентации на форуме активных граждан «Сообщество» и широкого тиражирования. Инициатором проведения конкурса стал член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Конкурс проводится среди представителей государственных, муниципальных, частных коммерческих организаций и НКО, сообществ граждан, гражданских активистов. Условиями предусмотрено 25 направлений, которые позволят выявить опыт работы опытных и начинающих общественников в разных сферах жизни, успешные примеры взаимодействия бизнеса и власти, эффективную работу средств массовой информации по популяризации гражданских практик и реализации собственных социальных проектов СМИ.

За неполный месяц в адрес оргкомитета поступило 80 материалов, рассказывающих об опыте работы донских активистов. Наибольшее количество конкурных работ подано в номинации «Территория благодарности — Дон». В рамках этой номинации будут представлены проекты, направленные на сохранение памяти о выдающихся земляках. Многие жители области приняли участие в проектах, цель которых — защита окружающей среды, что, безусловно, закономерно в Год экологии. В число наиболее популярных конкурсных направлений вошла и популяризация достопримечательностей региона.

«До завершения конкурса остается месяц, и мы надеемся, что на конкурс будут представлены социальные проекты представителей бизнес-сообщества, реализующих социальные корпоративные и благотворительные программы. Таких в нашем регионе немало. Очень много социальных проектов, безусловно, реализуют ВУЗы области. Кстати, от них мы ждем не только информацию о собственных добрых делах. Я надеюсь, что сотрудники ВУЗов, специалисты в сфере проектного менеджмента, смогут оказать содействие в описании успешных социальных программ и проектов, реализованных партнерскими организациями, активистами и НКО, не имеющими глубокой теоретической подготовки, но являющимися сильными практиками», — отметил член ОП РФ Леонид Шафиров.