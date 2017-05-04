В Адыгее энергетики срежут самовольно установленное уличное освещение

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С 15 мая текущего года Адыгейские электрические сети планируют приступить к демонтажу фонарного уличного освещения, установленного самовольно в отсутствие договора энергоснабжения, в хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района.

Уличные фонари будут демонтированы на улицах Молодежная, Садовая, Мичурина, Ключевая, Энгельса, Индустриальная, Нагорная, Полевая, Дружбы, Маяковского, а также переулке Зеленый. Жителям, желающим сохранить уличное освещение, рекомендуем подключить фонарь через индивидуальный прибор учета электроэнергии.

На период проведения электромонтажных работ с 9-00 до 17-00 часов в населенном пункте будет введен режим частичного ограничения подачи электроэнергии.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в администрацию сельского поселения по телефонам: 8(8772) 59-26-42, 59-25-39. Контактные телефоны Адыгейских электрических сетей: 8(87777) 2-92-06; 8(8772) 59-22-02

В дальнейшем такие же работы планируется выполнить в населенных пунктах Краснооктябрьского, Кировского и Абадзехского сельских поселений Майкопского района, х. Гавердовский города Майкоп, а также Хатукайского и Большесидоровского сельских поселений Красногвардейского района.

Источник: Администрация Адыгейских электрических сетей