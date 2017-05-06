На Балтийском флоте прошло торжественное собрание военнослужащих, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

/В России/

В канун 9 мая, в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде прошло торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, члены Военного Совета Балтийского флота, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, труженики Тыла, военнослужащие Балтийского флота, представители правительства Калининградской области и духовенства.

Вице-адмирал Александр Носатов от имени Военного Совета Дважды Краснознамен?ного Балтийского флота поздравил ветеранов Вели?кой Отечественной войны с Днем Великой Победы и пожелал фронтовикам крепкого здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия, бодрости и оптимизма. Обращаясь к фронтовикам, командующий Балтийским флотом отметил что «Ваш подвиг в годы войны и весь жизненный путь, ваша любовь к своему Отечеству, вера и сила духа на?всегда останутся высшей оценкой патриотизма, нравственности, верности долгу, всегда будут служить примером для новых поколений нашей великой Родины».

Всем присутствующим в зале ветеранам были вручены памятные подарки, цветы и грамоты.

На торжественном собрании в соответствии с приказом командующего Балтийским флотом за образцовое выполнение должностных обязанностей, старание, инициативу и в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне грамотами были награждены свыше 30 военнослужащих и служащих Балтийского флота, более 50 военнослужащим и служащим объявлена благодарность.

Источник: пресс-служба Балтийского флота