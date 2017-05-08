В городах и районах Краснодарского края проходят исторические реконструкции боев

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Вениамин Кондратьев посетил гражданско-патриотическое мероприятие «На полях сражений Великой Отечественной войны» в Динском районе.

В реконструкции участвовали члены патриотических клубов, была задействована историческая военная техника - пушки, минометы, мотоциклы и различное оружие.

Зрителям была показана инсценировка боя, в том числе рукопашного, операция по минированию и взрыву моста, масштабные атаки, наступления и победа советских солдат.

Почетными гостями праздничного мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла. Наблюдали за представлениями свыше 700 человек, в том числе Вениамин Кондратьев с семьей.

В рамках мероприятия были организованы концерты, тематические военные привалы, полевые кухни.

Сегодня военно-исторические реконструкции боев состоялись в Анапе и Кавказском районе. До конца мая аналогичные мероприятия пройдут в большинстве муниципалитетов края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края