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СК проверяет данные о ремонте дороги плитой с именами героев ВОВ
Следственный комитет по Омской области проводит доследственную проверку по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что в поселке Кормиловке дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны.
В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Источник: СУ СК России по Омской области