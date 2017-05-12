Российский рынок планшетов просел на треть

/В России/

По предварительной оценке «Евросети», за 1 квартал 2017 года в России было приобретено около 900 тысяч устройств, что на 24% ниже результатов аналогичного периода 2016 года. В денежном выражении рынок планшетов продемонстрировал падение в 29% и составил около 8 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 6% и составила 8 900 рублей.

В 1 квартале 2017 года на рынке планшетов наблюдается рост доли устройств с поддержкой формата связи 4G. Их доля составляет 32% в количественном выражении и 53% в денежном выражении. При этом в 1 квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается снижение количества устройств с поддержкой 3G из-за роста доли Wi-Fi устройств.

Основная часть количества продаж приходится на планшеты стоимостью от 3 до 8 тысяч рублей. Самый крупный сегмент – планшеты стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей, вырос по сравнению с 1 кварталом 2016 года, его доля составляет 28% в количестве и 12% в выручке.

В 1 квартале 2017 года заметен рост доли бренда Irbis. Его доля в количественном выражении предварительно составила 17% против 9% за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении его рост не так значителен – с 4% до 8%.

Источник: Евросеть