Наталья Поклонская предложила соратникам Чубарова составить тому компанию и приехать в Крым.

/В России/

Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить! Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом. Написала Поклонская в facebook.

Вспомнила Поклонская о сувенире оставившем след в судьбе нынешнего президента Украины.

_-Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев. Пишет Поклонская.

Напомним. По сообщению СМИ Председатель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа** Рефат Чубаров выразил намерение намерен приехать в Крым, чтобы дать показания в суде по делу Ахмета Чийгоза.

Согласно статьи 456 УПК РФ Явившиеся по вызову лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Российской Федерации. Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию.

* Правоохранители подозревают, что именно Ахмет Чийгоза организовал массовый беспорядок в республике Крым 26 февраля 2014 года около здания Верховной Рады Автономной РК (Государственного Совета Автономной РК). В результате беспорядков два человека погибли, 79 получили травмы.

**Меджлис - организация запрещена в РФ. - организация запрещена в РФ.