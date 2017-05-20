На Балтийский флот доставят список Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы

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В главную базу Балтийского флота – город Балтийск прибудут участники Крестного хода со списком Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы для «приносения по воинским частям Военно-Морского Флота России».

Торжественный церемониал и молебен пройдет на борту одного из кораблей Балтийского флота. После их окончания все желающие получат возможность приложиться к святыне Русской православной церкви.

Кроме того, икона будет выставлена в Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота, где верующие военнослужащие смогут почтить святыню.

Справочно:

Икона Торжество Пресвятой Богородицы была написана более 110 лет назад и отправлена для защитников Дальневосточных рубежей России в Порт-Артур. Но в силу обстоятельств она была утеряна. В наши дни икона найдена. В 2010 году принято решение о строительстве Морского собора – православного храма-памятника в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы во Владивостоке. А список с этой святыни Русской православной церкви, совершив Крестный ход по кораблям и воинским частям ВМФ России, будет передан в дар храму святого праведного воина Федора Ушакова на российской военно-морской базе в Тартусе (Сирия).

Источник: пресс-служба Балтийского флота