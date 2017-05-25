Геленджик будет с водой

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Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» завершили санацию проблемного участка магистрального водовода МВ-1 от насосной станции четвертого подъема НС-4 до Северного портала тоннеля. Данный водовод диаметром 1020 мм снабжает питьевой водой город-курорт Геленджик и прилегающие поселки Черноморского побережья. Протяженность участка 1,5 км.

«Год строительства трубопровода 1971, с того времени прошло уже почти полвека. Трубы давно выработали свой установленный ресурс и на этом участке имеют высокую степень износа, что чревато аварийными повреждениями. Для поддержания трубопровода в рабочем состоянии был выбран метод санации, как менее затратный и трудоемкий процесс в отличие от замены труб. Дело в том, что магистральный водовод МВ-1 проходит в горно-лесистой местности, высота над уровнем моря 264 метра. Поэтому крайне затруднен проезд спецтехники», - рассказал начальник Участка водопроводных сетей РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Леонид Пархоменко.

Изначально планировалось провести работы по санации трубопровода на четырех наиболее проблемных участках с многочисленными хомутами. Однако после тщательного обследования внутренней полости трубы были обнаружены новые повреждения в виде каверн, которые также были устранены. Всего аварийно-восстановительными бригадами «Троицкого группового водопровода» было установлено более 90 металлических накладок на внутреннюю поверхность поврежденных труб.

На время ремонтных работ вода в Геленджик подавалась по временной схеме через перемычку по магистральному водоводу МВ-2 без снижения подачи воды абонентам. В настоящее время участок водовода МВ-1 успешно прошел гидравлические испытания, промывку, дезинфекцию и введен в работу.

«Проведенные мероприятия включены в план подготовки к курортному сезону и направлены на обеспечение высокого качества услуг для потребителей. Летний период из-за большого потока туристов всегда связан с высокими нагрузками на водопроводные сети. Благодаря санации проблемного участка магистрального водовода МВ-1 стабилизируется обеспечение водой города Геленджика, сократятся потери воды», - отметил начальник ПТО РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Михаил Рысаков.