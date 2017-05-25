В Крыму завершен первый этап учений спецназа ФСБ РФ

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В Крыму завершен первый этап масштабных учений спецназа ФСБ РФ. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения трудно переоценить.

Учения ФСБ РФ в Крыму подтвердили готовность спецназа к действиям на морских объектах различного типа, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Итоги первого этапа учений показали высокую готовность подразделений специального назначения органов федеральной службы безопасности к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах различного типа", – говорится в сообщении.

Учения спецподразделений ФСБ РФ являются достойным ответом вызовам и угрозам, которые исходят, прежде всего, из Украины в части попыток организации диверсий и терактов в крымском регионе, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, российские спецслужбы демонстрируют готовность ответить на любые формы угроз, надежно защитив крымчан и гостей полуострова.

Учения продлятся с 24 по 29 мая. В них примут участие около двух тысяч человек. Первый этап предполагает отработку действий по нейтрализации группы неустановленных вооруженных сил, осуществивших захват морских объектов нефтегазодобывающего предприятия "Черноморнефтегаз", второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, третий этап будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения трудно переоценить.

"Наши ребята отрабатывают разные варианты нападения на самые разные объекты в Крыму. Но задача номер один – это защита людей от возможных терактов. Поэтому эти учения трудно переоценить. Важно, что подразделения специального назначения работают на упреждение возможных диверсий. Успехи, которые демонстрируются на этих учениях, говорят о том, что люди могут спокойно приезжать в Крым, отдыхать там, все крымчане находятся под защитой. Система безопасности, которая отрабатывается в реальных условиях, сверхнадежна", – сказал Александр Жилин.