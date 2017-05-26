Подразделения Южного военного округа получили почетное наименование «Ударные»

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В войсках Южного военного округа (ЮВО) девять общевойсковых подразделений выдержали испытания комиссии Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) на присвоение им почетного наименования «ударных».

К проверкам привлекались мотострелковые, танковые подразделения общевойсковых армий, десантно-штурмовые роты морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего было проверено 9 подразделений общей численностью более 1 тыс. человек.

В ходе проверки военнослужащие сдавали экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Кроме того каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а так же защите от оружия массового поражения.

По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударных», комиссией Министерства обороны Российской Федерации установлено, что все они соответствуют установленным требованиям.

В летнем периоде обучения командующий войсками округа поставил задачу командирам соединений и воинских частей повысить численность подразделений, соответствующих критериям «ударных», предоставив такую возможность не только подразделениям, укомплектованным военнослужащими по контракту, но и тем ротам, дивизионам и кораблям, в штате которых проходят военную службу по призыву.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа