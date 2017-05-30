31 мая исполняется 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского

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31 мая 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) – одного из самых значительных писателей послевоенного времени, продолжателя лучших традиций классической русской литературы, создавшего в прозе свою исключительную по мастерству и выразительности манеру. Президентская библиотека предлагает познакомиться (или перечитать) произведения мастера, которые представлены в её фонде.

Родился будущий писатель в Москве в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика, бывшего, вопреки прозаической профессии, неисправимым мечтателем. В семье любили театр, много пели, играли на рояле. Младший Паустовский читал запоем, несмотря на то что по семейным обстоятельствам вынужден был зарабатывать репетиторством, будучи ещё гимназистом Киевской классической гимназии, где на самом высоком уровне преподавали учителя русской словесности, истории, психологии.

В 1912 году, после окончания гимназии, Константин Паустовский поступил на естественноисторический факультет Киевского университета, затем перевелся в Московский на юридический факультет. Однако уже в последнем классе гимназии, напечатав свой первый рассказ, Паустовский решил стать писателем, понимая, что для этого надо «уйти в жизнь», чтобы «всё знать, всё почувствовать и всё понять» – «без этого жизненного опыта пути к писательству не было».

Первой книгой Паустовского был сборник рассказов «Встречные корабли», затем повесть «Кара-Бугаз», которая открыла читающему миру страны начинающего прозаика. После выхода в свет этой повести, а следом за ней «Колхиды», Паустовский навсегда оставляет службу: писательство становится его единственной работой и потребностью души.

Во время Великой Отечественной войны Константин Георгиевич был военным корреспондентом.

На портале Президентской библиотеки можно прочесть электронную копию рассказа К. Паустовского 1942 года «Встреча». Как много может передать Паустовский даже в небольшом фрагменте рассказа: «Варвара Яковлевна – фельдшерица туберкулезного санатория – робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы – народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры – одним словом, всё». А потом старая медсестра шла на казнь захваченного фашистами летчика, приходящегося ей племянником: «Она смотрела, задохнувшись, задерживая дыхание, глотая слезы. Это был он. Ваня – всё такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинками вокруг губ. Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней…».

Этот рассказ – выразительная иллюстрация к оцифрованной Президентской библиотекой диссертации Елены Лихото «Художественный мир малой прозы К. Г. Паустовского 1940–1960-х годов», в автореферате к которой автор пишет: «Малая проза К. Г. Паустовского, включающая в себя такие жанры, как рассказы, новеллы, очерки, сказки, представляет собой смысловое и художественное единство. Лежащие в основе этой концепции представления писателя о мире как единстве феноменов природа – человек – творчество в значительной степени сформировались под влиянием идей русских философов-космистов (Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский) и в художественном плане явились продолжением предшествующей литературной традиции (И. С. Тургенев, А. П. Чехов)».

Автор диссертации выявляет ещё одну сущностную вещь: «Представления о мире и человеке были унаследованы К. Г. Паустовским из предшествующей литературной традиции, как романтической, так и реалистической. Это влияние различных типов философско-эстетического отражения действительности обусловило своеобразие стилевой манеры художника (выбор героев, образности, языковых средств)». Особенно отчетливо проявляется это в рассказе «Ручьи, где плещется форель» и других самых заветных вещах писателя.

Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Повесть о лесах», «Золотая роза» – повесть о литературе, о «прекрасной сущности писательского труда». В последние годы жизни работал над большой автобиографической эпопеей «Повесть о жизни».

В конце жизни Константина Георгиевича очень удручал тот факт, что в Ленинграде не было музея Александра Блока. И он зачастил в Северную столицу, доказывал в писательских кругах, партийных и общественных, что хотя бы музей-квартира в доме на Пряжке должна быть. И этот удивительно притягательный в своей подлинности музей был открыт! Об этом в своё время писали в газетах и в московском журнале «Мир Паустовского», который выходит уже не одно десятилетие – настолько широк, многокрасочен, неисчерпаем Мир Паустовского.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки