Количество электронных регистраций транспортных средств за год выросло в три раза

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что за первые пять месяцев 2017 года граждане России 2,2 млн раз заказали регистрацию транспортного средства на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). За аналогичный период 2016 года этот показатель составил 724 тыс. заявлений. Таким образом, популярность услуги в электронном виде выросла в три раза.

«Удобство получения госуслуги в электронном виде, а также экономия времени и денег побудили автолюбителей выбирать электронный способ взаимодействия с государством. Доля электронных услуг в общем объеме услуг по регистрации транспортных средств в первом квартале 2017 года составила 43,4%, в то время как в первом квартале 2016 года этот показатель был на уровне 16,3%», — заявил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

На ЕПГУ можно поставить автомобиль на учет, восстановить регистрационные документы, внести в них изменения или снять автомобиль с учета. На портале можно также заполнить и подать заявление, оплатить необходимые государственные пошлины и записаться на прием в отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в удобное время. После этого достаточно приехать в отделение ГИБДД для предъявления документов, осмотра автомобиля и получения результатов госуслуги. Получить эти услуги в электронном виде могут пользователи ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

С 1 января 2017 года при электронной подаче заявления на ЕПГУ и безналичной оплате госпошлины действует понижающий коэффициент 0,7, что уменьшает госпошлину на 30%. При регистрации транспортного средства экономия составит примерно от 500 до 1000 рублей в зависимости от выбранных услуг.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций