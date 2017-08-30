В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавшая в 2010 году в городе Астрахани девушка

/В России/

В производстве следственного отдела по Кировскому району города Астрахани следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Калаевой Олеси Олеговны, 11.10.1988 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что примерно в 21 час 00 минут 18 сентября 2010 года девушка вышла из своего дома, расположенного по улице Чалабяна в городе Астрахани, и до настоящего времени не вернулась.

Изучением личности девушки установлено, что у последней не было намерений и причин скрываться, однако до настоящего времени отсутствуют сведения о её местонахождении. Имеются объективные данные о систематическом употреблении Калаевой наркотических средств, в том числе путем внутривенного введения, а также последнее время перед исчезновением посещала притоны, где собирались лица, употребляющие наркотики.

До настоящего времени местонахождение Калаевой неизвестно, у следствия есть основания полагать, что она могла выехать в другой регион Российской Федерации.

Приметы пропавшей: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темные, прямые, до плеч, глаза голубые. На момент исчезновения была одета в женский спортивный костюм черного цвета, белую майку без надписей и кроссовки серебристого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Олеси Калаевой просим незамедлительно сообщить по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Эспланадная, 32 либо по телефонам: (8512) 51-04-85; 51-63-61; 51-03-00.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю