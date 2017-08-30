205 лет со дня сражения, на Бородино

/В России/

Недалеко от Можайска располагается знаменитое Бородинское поле. Для русского человека это место ассоциируется с Отечественной войной 1812 года и бескрайним мужеством воинов, которые встали на защиту родной земли.

В 1834 году Академия художеств объявила конкурс на лучший проект памятника героям войны 1812 года. В конкурсе победил проект архитектора Антонио Адамини, известного петербургского архитектора.

В 1835 году Николай I распорядился установить 16 типовых чугунных монументов в местах важнейших сражений Отечественной войны 1812 года. Памятники были разбиты на три класса. Памятник 1-го класса должен был быть установлен на Бородинском поле.

Памятники второго класса планировали установить в Тарутине, Малоярославце, Красном, Студенке, Клястицах, Смоленске, Полоцке, Чашниках, Кулаково и Ковно, памятники третьего класса — в Салтыковке, Витебске, Кобрине, Вязьме.

Главный монумент, «памятник 1-го класса», был заложен в августе 1837 , в 25-ю годовщину Бородинского сражения, будущим императором Александром II. Торжественное открытие памятника состоялось два года спустя, 26 августа 1839, в 25-ю годовщину вступления русской армии в Париж. На открытии присутствовал император Николай I, члены царской семьи, свита, иностранные гости и большая группа участников Бородинского сражения.

Чугунную восьмигранную столпообразную часовню высотой 27,7 метров венчали позолоченная глава и православный крест. Западную грань (обращенную к неприятелю) украшала икона Спаса Нерукотворного — покровителя русского воинства. Тексты на памятнике являлись краткой летописью всей Бородинской битвы.

Западная сторона монумента В Нем спасение Бородинское сражение 26 августа 1812 года

Северо-западная сторона: Кутузов, Барклай де Толли, Багратион, Русских было в строю: Пехоты 85.500 чел. Конницы 18.200 чел. Казаков 7.000 чел. Ополчения 10.000 чел. Орудий 640

Северная сторона: Умерли за Отечество полководцы: Багратион, Тучков 1-й, Тучков 4-й, Граф Кутайсов. Всем прочим слава!

Северо-восточная сторона: Европа оплакала падение храбрых сынов своих на полях Бородинских.Неприятеля генералов: убито 9, ранено 30; воинов: убито до 20.000, ранено до 40.000

Восточная сторона: Франция, Италия, Неаполь, Австрия, Бавария, Виртембергия, Саксония, Вестфалия, Пруссия, Голландия, Испания, Португалия, Польша, Швейцария, Германский союз. Всех 20 языков вывели в строй:пехоты 145.000 чел. конницы 40.000 чел. орудий 1.000

Юго-восточная сторона: Властолюбие неограниченное изумило Европу: здесь потрясено: упокоилось по среди пустынь Океана. Москва занята неприятелем 2 сентября 1812 года. Александр 1й вступил в Париж 19 марта 1814 года.

Южная сторона: Отступили с честию, чтобы вернее победить. Вторгнулось в Россию 554 000 человек. Возвратилось 79.000.

Юго-западная сторона:1838. Благодарное Отечество положившим живот на поле чести. Русских Генералов: убито 3, ранено 12; Воинов: убито до 15.000, ранено до 30.000

Одновременно рядом с памятником был перезахоронен герой Бородинского сражения — генерал Петр Багратион, смертельно раненый в Бородинском сражении и скончавшийся в селе Симы Владимирской губернии. Перезахоронение было произведено по ходатайству другого героя 1812 — Дениса Давыдова, служившего около шести лет адъютантом Багратиона.

Неподалеку от монумента был построен домик-сторожка. Согласно специальному императорскому указу солдаты-ветераны должны были присматривать за памятником, ухаживать за территорией вокруг него и заполнять книгу записи посетителей.

В 1932 памятник был уничтожен как «не имеющий ни исторической, ни художественной ценности». Чугун, из которого он был сделан, пошел на переплавку. Был изувечен склеп и разграблена могила Багратиона.

В 1985—1987 годах среди мусора были обнаружены фрагменты костей Багратиона. Найденные останки были зашиты в шелковый мешочек, который и положили в гроб. Кроме того, в могилу поместили еще капсулу-гильзу, в которой запечатали копию акта о проведенных раскопках и сделанных находках.

На Бородинском поле появилась маленькая траурная процессия: взвод солдат, несколько музыкантов духового оркестра и четверо офицеров, несущие гроб. Так хоронили героя войны с Наполеоном князя Багратиона. Церемония была весьма скромной, руководил ею полковник Иван Федорович Лаптев, начальник политотдела дивизии, расположенной недалеко от Бородино . Кроме солдат, приведенных полковником Лаптевым, на похоронах присутствовали только сотрудники Бородинского музея и строители, занимавшиеся восстановлением склепа и памятника.

В 1987 году. Был воссоздан на прежнем месте и главный монумент, посвященный воинам-героям Бородинского сражения. Проект архитектора А.Адамини снова обрел жизнь обелиск стоит на высоком восьмигранном цоколе, который обрамляют колонны с золочеными капителями коринфского античного ордера. Каждая пара колонн соединена изящной аркой. Под сводами арок то раскрывают могучие крылья вызолоченные орлы, то привлекают внимание золотые медальоны, обрамленные лавровым венком. По всему периметру монумент опоясывают памятные рельефные надписи, тоже золотые. Так, на западной стороне указана дата Бородинского сражения. На рядом расположенной грани между колоннами прописаны великие имена: Кутузов, Барклай де Толли, Багратион. Далее, на следующей грани, указано количество пехоты, конницы, казаков, ополчения, которые были в строю, число орудий. На северной стороне надпись-реквием о храбрых сынах, здесь сложивших головы. С востока на цоколе перечисление «20 языков» (то есть стран и городов), которые послали своих воинов в бой. Надпись на южной стороне сообщает, что отступили с честью, чтобы вернее победить, а также о том, что вторглись в Россию 554 тысячи человек, а возвратилось только 79 тысяч.

Обелиск венчает рельефная золотая луковичная глава-купол. Выше купола на фоне неба светится золотом православный крест.

Фото из архива Музея-заповедника Бородинское поле .







Источник: Автор краевед Андрей Буховецкий