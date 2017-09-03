Участок для голосования можно выбрать на Едином портале госуслуг

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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) реализован механизм, который позволяет пользователям выбрать удобный избирательный участок в пределах соответствующего избирательного округа для участия в едином дне голосования 10 сентября 2017 года. Механизм доступен для граждан 20 субъектов РФ, в которых в этот день состоятся выборы в региональные органы государственной власти.

«Мы запустили этот сервис в связи с изменениями в законодательство о выборах и референдуме, которые предусматривают отмену открепительных удостоверений и предоставление гражданам Российской Федерации возможности подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения в день голосования», — сообщил директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России Олег Качанов.

Подать заявление на включение в список избирателей по месту нахождения в день голосования может обладатель подтвержденной учетной записи на ЕПГУ не позднее чем за пять дней до дня голосования. После успешной подачи заявления в личный кабинет на портале госуслуг придет уведомление с информацией о выбранном избирательном участке.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации