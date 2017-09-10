Мурат Кумпилов вступил в должность главы республики Адыгея
От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева его поздравил заместитель главы региона Николай Долуда.
Церемония инаугурации прошла в Государственной филармонии республики. Мурат Кумпилов прочитал текст присяги, после чего ему были вручены атрибуты власти и удостоверение главы Республики Адыгея.
Делегацию Краснодарского края на инаугурации возглавил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
– Кубань и Адыгею исторически связывают добрососедские, братские отношения. Уверен, что сотрудничество регионов в самых разных отраслях экономики и культуры будет только развиваться, а дружба между жителями края и республики – крепнуть, – отметил заместитель главы Кубани.
Мурат Кумпилов стал четвертым главой республики. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. До избрания на пост главы республики он восемь лет проработал премьер-министром Адыгеи, а в прошлом году возглавил региональный парламент.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края