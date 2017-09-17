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Жители Новоберезанского сельского поселения своим бездействием допустили произрастание амброзии

В адрес Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея поступила информация из Администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района о фактах нарушения фитосанитарного законодательства.

В ходе проведения проверок инспекторами Управления установлено, что на земельных участках граждан выявлены факты произрастания опасного карантинного сорняка- амброзии полыннолистной.  По результатам проверок 8 нерадивых землепользователей привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.

Выданы предписания об устранении нарушений.

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Категория: Новости / В России

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Жители Новоберезанского сельского поселения своим бездействием допустили произрастание амброзии