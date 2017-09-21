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Крымским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Лихонин Александр Владимирович

Лихонин А.В., 1977  года рождения, в 1999  году окончил Кубанский государственный аграрный университет.

В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 1998 года в должностях: помощника прокурора Тимашевского района, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры края, следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры края, заместителя прокурора Прикубанского административного округа г. Краснодара.  С 19 сентября 2017 года назначен Крымским межрайонным прокурором.

Поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, неоднократно поощрялся прокурором Краснодарского края. 

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Категория: Новости / В России

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