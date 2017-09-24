/В России/

С 15 по 17 сентября 2017 года на территории воинской части пос. Краснофлотский, Ейского района прошли военно-полевые сборы Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска под руководством атамана Ейского отдела Павла Ляха.

В течение трех дней казаки 1-го Запорожского и 1-го Уманского полков Ейского казачьего отдела проходили вневойсковую подготовку, проводили соревнования по спортивно-прикладным дисциплинам и турниры по казачьим боевым искусствам.

За день до начала военно-полевого сбора от каждого районного казачьего общества прибыли команды казаков, чтобы на месте подготовить территорию под казачий палаточный лагерь. Были установлены палатки для проживания, походная церковь, штаб, медпункт, организовано питание.

15 сентября учения начались с огневой подготовки. Казаки выдвинулись на заказном и личном автотранспорте к полигону ПВО в с.Воронцовка. Стрельбы прошли очень организованно. Казачьи сотни под руководством командиров поражали мишени с автомата Калашникова. Атаманы, офицеры и инструкторы стреляли из пистолета Макарова на результат. Три пробных выстрела, три

зачетных. Затем перешли на позиции для стрельбы из автомата Калашникова по ростовой мишени на расстоянии 250м. Стрелять пришлось в бронежилете, в каске и из окопа. Наш инструктор Наталья с разрешения начальника стрельб вела огонь по мишеням с положения сидя, лежа на боку и лежа на спине. Говорит, что бронежилет немного сковывает движения. Надо иметь привычку стрелять в бронежилете. После стрельб Наталья опробовала элементы боевого перемещения в бронежилете – кувырки, перекаты и т.д. Все получилось, броня не мешала. И в заключение без ошибок и на хорошей скорости прошла военную полосу препятствий вместе с нашим 10-летним

воспитанником. Офицеры с полигона были очень удивлены. По возвращении со стрельб в расположение лагеря был обед, после которого начались соревнования по спортивно-прикладным дисциплинам.

Самым сильным стал казак Роман Хорев - он поднял 16 килограммовую гирю 138 раз. Дальше всех смог бросить гирю 16 кг на 8 метров Сергей Мельниченко, в спортивном метании ножасамым метким оказался Иван Кунда, его результат 170 из 180 возможных очков. Все трое из Староминского РКО.