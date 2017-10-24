Представители регионального бизнеса пожаловались Мутко на недостаток внимания

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80% представителей регионального турбизнеса считают, что на федеральном уровне прикладывается недостаточно усилий для развития внутреннего туризма. Это показал опрос, проведенный «Опорой России» в восьми регионах. Основные проблемы турбизнеса – отсутствие поддержки государства, кадровый голод и административные барьеры. Между тем, в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму второе место досталось Мелине Мардоян из Ямала-Ненецкого автономного округа. По ее словам, несмотря на трудности, в регион потянулись туристы, и не только россияне. Сообщает Радио Sputnik

«Мы прилагаем все усилия, для того чтобы привлечь иностранных туристов. Северное сияние - это замечательный бренд нашего края. Оно бывает у нас в конце августа. Это явление спланировать нельзя. В это время у нас очень много иностранных туристов, которые, помимо этого природного явления, могут познакомиться с культурой ненецкого народа. Мы сейчас развиваем этнографические туры. Большой акцент на развитие индустриального, промышленного туризма. У нас есть ряд газодобывающих предприятий, с ними мы сейчас ведём большую работу, чтобы они смогли бы приоткрыть завесу тайны, как добывается газ, я думаю, это очень многим людям будет интересно. Совершенно недавно в Салехард приезжали из Австрии, из Венгрии, в основном это люди старшего поколения, но мы надеемся, что к нам будет приезжать и молодёжь, особенно после таких больших событий, как Всемирный фестиваль молодёжи студентов. Сейчас очень большая работа ведётся в этом направлении. Мы стремимся к тому, чтобы популяризировать наш округ в рамках не только России, но и за её пределам», - рассказала Мелине Мардоян.

Одним из лучших экскурсоводов страны стала заведующий экскурсионным отделом Тульского государственного музея оружия Марина Машкова. По ее словам, для привлечения туристов очень важно использовать новые технологии, нельзя, чтобы музей «бронзовел».

«Наш музей уникальный. Это единственный музей, где на сегодняшний день уникальная коллекция соседствует с мультимедийными технологиями, причём так, что они не перегружают коллекцию. Сейчас очень много интерактивных музеев. Нашей новой экспозицией мы демонстрируем инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия. Коллекция - одна из самых старых в стране. Ещё с петровских времён началась собираться на тульском оружейном заводе. Статус музея - получила в 1873 году. То есть, официально музею 144 года! И вот впервые он обрёл специально созданное для него здание. Где подлинники соседствуют с новейшими технологиями. Это и интерактивные этикетки, виртуальные рассказчики, оживающие портреты, которые в ходе экспозиции помогают посетителям узнать больше интересного. Например, портрет Василия Николаевича Бестужева-Рюмина, начальника Императорского тульского оружейного завода. Посетители видят его на портрете, а он по мановению руки экскурсовода или музейного смотрителя, может повернуться и рассказать Вам много чего интересного», - поделилась экскурсовод.