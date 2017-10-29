На Балтийском флоте приняли первые группы призывников в рамках осеннего 2017 года призыва

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На областном сборном пункте военного комиссариата Калининградской области началась отправка призывников для прохождения военной службы в соединениях и частях Балтийского флота.

В составе первых команд призывников на службу было отправлено свыше 150 человек, призванных из Калининградской области. Всего в ходе осеннего 2017 года призыва корабли и части Балтийского флота пополнят более 4 тыс. новобранцев, призванных из Калининградской области и других регионов Российской Федерации.

На призывных комиссиях и сборном пункте Калининградской области постоянно работают представители уполномоченного по правам человека, общественных организаций, на заседания приглашаются родители призывников. Как и весной новобранцам выдают армейские несессеры из 18 предметов личной гигиены. Каждый военнослужащий получает персональную электронную карту с биометрическими данными и банковскую карту для начисления денежного довольствия.

На сборном пункте призывники проходят медицинскую комиссию и обеспечиваются военной формой одежды. После этого новобранцев направляют в пункт приема и отправки личного состава Балтийского флота, где они распределяются по воинским частям для прохождения военной службы по призыву.

Решение о направлении призывников в те или иные виды и рода войск принимается председателем приемо-технической комиссии Балтийского флота на основе результатов медицинской комиссии, данных профессионально-психологического отбора, образовательной и специальной подготовки. Распределение к местам военной службы проходит по территориальному признаку. Практически все призывники из Калининградской области пополнит ряды Балтийского флота, кроме юношей, которые отобраны для прохождения службы в Президентский полк ФСО России.