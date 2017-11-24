Ростовская область получит дотации на обеспечение жильём пострадавших при крупном пожаре в августе 2017 года

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Распоряжение от 22 ноября 2017 года №2578-р. Минфину России выделяются из резервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования в размере 259,2 млн рублей для предоставления дотации бюджету Ростовской области на оказание помощи в обеспечении жилыми помещениями гражданам, пострадавшим в ходе чрезвычайной ситуации 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону.

Подписанным распоряжением Минфину России выделяются из резервного фонда Правительства России бюджетные ассигнования на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Ростовской области. Средства в размере 259,2 млн рублей направляются на оказание помощи в обеспечении жилыми помещениями гражданам, пострадавшим в ходе чрезвычайной ситуации – крупного пожара – 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону. Ранее распоряжением Правительства от 28 августа 2017 года №1836-рправительству Ростовской области были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 млн рублей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 ноября 2017 года.

Источник: Правительство РФ