Проверка гостиниц Краснодарского края! Скандал?

/В России/

29 ноября в livejournal.com известный блогер Kodola разместил свое обращение в адрес руководства Министерства курортов и туризма Краснодарского края. Судя по информации, намечается скандал на почве разглашения персональных данных.

Публикуем ниже полный авторский текст:

"Об этом не принято писать, но жизнь иногда вынуждает…

Дело в том, что моя любимая жена Надюша – эксперт. Не во всём, конечно, но в туризме – точно. Ещё точнее – аккредитованный эксперт в сфере классификации средств размещения. Она несколько лет потратила на добровольные системы классификации, а теперь трудится в государственной системе классификации, помогая создать хоть какой-то комфорт в наших отелях, не побоюсь этого иностранного слова, не всегда подходящего к средствам размещения. Напомню, что специальность «такого» эксперта стала значимой после введения в действие Приказа Минкульта 2012 года, который сейчас уточнён приказом того же ведомства от 2014 г., №1215.

Работа эксперта специфична. Они не столько проверяют гостиницу, сколько подсказывают, как правильно соответствовать заявленной звёздности, которая с 2020 года станет обязательна для всех средств размещения, включая гостевые дома Усть-Пердюмонокльска или пресловутые «апарт-отели три звезды» в питерских коммуналках. Комиссия экспертов своими подписями подтверждает эту «звёздность», гарантируя, что в стандартном номере (первой категории) в гостинице «три звезды» будет стоять мини-холодильник, длина кровати позволит не подставлять под ноги табуретку, в душе будет висеть фен для сушки волос, а также шапочка банная и шампунь со швейным набором в придачу. Да! И ещё бумага туалетная будет не 54 метра, а элитная многослойная… В четырёх звёздах в душе будет лежать фирменная косметика, а не китайские пакетики с чем-то мыльным, зубная щетка с зубной пастой, а в пяти вообще круто и ливрея швейцара будет блестеть новым. Работа по большей части рутинная, состоящая из командировок и заполнения большой пачки отчётов. И проживания в проверяемых гостиницах, а не консультирования по Скайпу, чем грешат некоторые эксперты.

Но бывают у экспертов и деликатные задания.Фирма «Эндикон-Эксперт», где, в том числе, трудится Надюша, недавно выиграла открытый конкурс на проведение проверки 63 отелей в Краснодарском крае, заказанный Министерством курортов Краснодарского края. Обычная проверка соответствия звёздности… только методом «тайный покупатель». Коллеги из Краснодарского края, расслабьтесь – вас уже проверили, и вопросов мне на эту тему не задавать. Расскажу о другом.

По ходу проверки выяснилось, что в некоторых отелях «тайная» проверка становилась явной иногда по приезду, реже – на следующее утро… Замечу: не во всех проверяемых отелях, но в некоторых. Уже тогда я сказал милой, что явно идёт какая-то игра, и, по моему скромному мнению, конкурс заказной, а результаты проверки будут влиять не столько на отели, сколько на тех, кто их классифицировал ранее, хотя бы потому, что эксперты «Эндикона» известны своей… щепетильностью, и в отчётах, я уверен, будет зафиксирована голая правда.

Правда уже сейчас вбивается с помощью клавиатуры в отчёты, и никуда не денется, но у кого-то сама проверка, видимо, вызвала сильную чесотку... Сначала пошли какие-то непонятные звонки на личные телефоны, в попытках выяснить, где жил тот или иной эксперт. Позже ситуация разъяснилась так, что ещё больше запуталась. Попало мне в руки вот такое смешное письмо… Согласно этому письму, Министерство курортов Краснодарского края… раскрывая персональные данные экспертов… до официальной сдачи отчёта… просит проверяемые гостиницы сообщить, проживали ли у них эксперты… которые «тайно» проверяют гостиницы по заданию этого же Министерства.

Что я вам скажу, родные мои министерцы-краснодарцы… Во-первых, у вас в Министерстве завёлся крот, который не только сливает имена «тайных» экспертов, но и может «оформить» письмо от Министерства. Узнать о проведении «тайной» проверки можно на сайте госзакупок, а вот имена экспертов… Жирный крот. На фронте это называется предательство и за это стреляют сразу. В разведке так легко не отделаешься… В вашем случае, кандидатов на пытки и расстрел – целое министерство. Посыпайте голову пеплом и падайте ниц Олегу Петровичу Сафонову – может, и простит. Во-вторых: Министерство своим письмом нарушило законы о хранении и обработке персональных данных, поскольку согласие на их обработку никто не давал. Конечно, спасибо за рекламу экспертов, но прокуратура, уверен, заинтересуется мотивами этого нарушения. Точите перья для отписок. В-третьих, меня интересует: почему какая-то сволочь, не побоюсь этого слова, пытается сорвать сдачу госконтракта, прикрывая свои отели с помощью Министерства курортов Краснодарского края? У вас там что – коррупция?! Расскажу Вам один случай из моей жизни: пара чиновничков решила отобрать у меня бизнес... Теперь они сидят.История короткая, но поучительная. Вопросы же мои просты, как леденец, и получить на них ответы можно в ходе обычного журналистского расследования: глубокая аналитика открытой информации – основа разведывательной деятельности... Может, честные люди в Министерстве таким завуалированным способом посылают сигнал федеральной прессе, что сгнило что-то в Датском королевстве курортов Краснодарского края? Следующим пунктом общероссийской славы, правда, идёт этап оперативно-следственных мероприятий, но я надеюсь на ваши остатки разума, братцы... Меня не злит, когда нападают на меня лично, и отбиваюсь я с прохладцей и лениво... Но за жену – просто порву. Кстати, коллеги, прошу создать волну – перепост приветствуется, может, и до Олега Петровича дойдёт, и крота откопают. Ей-ей, просто обидно, когда лицо флагмана российского туризма портят рытвины чёрных угрей." (конец цитаты)

Источник: kodola.livejournal.com/884888.html