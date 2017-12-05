Не покупайте рыбу в местах стихийной торговли

/В России/

Как можно заметить, продажа рыбы "с рук" - насущная тема для нашего края. К сожалению, потребители до конца не осознают всю серьезную опасность такой торговли. Покупая продукцию на стихийных рынках, вы подвергаете свое здоровье и здоровье своих близких большому риску.

Торговля рыбой, которая относится к скоропортящейся продукции, ведется с земли, без инвентарной тары, в антисанитарных условиях. Органолептические показатели оставляют желать лучшего: тусклая поверхность, механические повреждения, неприятный запах. Скоропортящиеся пищевые продукты при хранении и реализации их, с нарушением температурного режима, являются отличной средой для роста и размножения патогенных микроорганизмов, вызывающих тяжелые пищевые отравления, в том числе и острые кишечные инфекции. Рыбные продукты, не прошедшие лабораторного контроля, могут стать причиной заражения описторхозом и дифиллоботриозом - тяжелых паразитарных заболеваний. Отсутствие у продавцов каких-либо документов, подтверждающих наименование промыслового предприятия, время вылова, говорит о реализации неизвестного происхождения. Надо помнить, что продукция, продаваемая без соблюдения надлежащих условий, которые отсутствуют у уличных продавцов, опасна!

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея настоятельно рекомендует потребителям покупать рыбу, как и остальную продукцию животного происхождения, только в специализированных магазинах и рыночных павильонах.