/В России/

Не покупайте рыбу в местах стихийной торговли

Как можно заметить, продажа рыбы "с рук" - насущная тема для нашего края. К сожалению, потребители до конца не осознают всю серьезную опасность такой торговли. Покупая продукцию на стихийных рынках, вы подвергаете свое здоровье и здоровье своих близких большому риску.

Торговля рыбой, которая относится к скоропортящейся продукции, ведется с земли, без инвентарной тары, в антисанитарных условиях. Органолептические показатели оставляют желать лучшего: тусклая поверхность, механические повреждения, неприятный запах. Скоропортящиеся пищевые продукты при хранении и реализации их, с нарушением температурного режима, являются отличной средой для роста и размножения патогенных микроорганизмов, вызывающих тяжелые пищевые отравления, в том числе и острые кишечные инфекции. Рыбные продукты, не прошедшие лабораторного контроля, могут стать причиной заражения описторхозом и дифиллоботриозом - тяжелых паразитарных заболеваний. Отсутствие у продавцов каких-либо документов, подтверждающих наименование промыслового предприятия, время вылова, говорит о реализации неизвестного происхождения. Надо помнить, что продукция, продаваемая без соблюдения надлежащих условий, которые отсутствуют у уличных продавцов, опасна!

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея настоятельно рекомендует потребителям покупать рыбу, как и остальную продукцию животного происхождения, только в специализированных магазинах и рыночных павильонах.

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Категория: Новости / В России

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