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В Крыму вводится в эксплуатацию станция спутникового радиоконтроля

Специалисты Роскомнадзора и подведомственной радиочастотной службы заканчивают работы по вводу в эксплуатацию станции технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите, расположенной в п. Молочное Сакского района Республики Крым.

С помощью новой станции планируется обеспечить радиоконтроль за радиоэлектронными средствами космических аппаратов гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите Земли, проводить измерения эфемерид космических аппаратов гражданского назначения, а также контролировать технические параметры РЭС космических аппаратов систем спутникового телерадиовещания.

Станция оснащена современным контрольно-измерительным оборудованием и антенно-фидерными системами.

Планируется, что новая станция будет включена в подсистему контроля излучений РЭС спутниковых служб радиосвязи Российской Федерации с 1 января 2018 года. В дальнейшем предполагается включение станции в Международную систему контроля излучений космических РЭС.

Источник: Роскомнадзор

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Категория: Новости / В России

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