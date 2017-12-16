Стало известно, чем обернулся отказ от украинских двигателей для России

/В России/

В 2016 году выручка Научно-производственного объединения «Сатурн» выросла на 34,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, составив в общей сложности 32,3 миллиарда рублей. Информация об этом содержится на официальном сайте Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростех.

Сообщается, что чистая прибыль компании в 2016 году составила 617,9 миллионов рублей, в то время как в 2015 году был зафиксирован убыток в размере 2,28 миллиарда рублей. Таким образом, за прошедший год «Сатурн» смог не только выйти в прибыль, но и заработать.

Тем не менее, в конце прошлого года специалисты ОДК планировали чистую прибыль предприятия в 2016 году на уровне 1 миллиарда рублей. Прогноз на 2017 год еще серьезнее – не менее 1,5 миллиардов рублей.

Как заявил заместитель генерального директора – управляющий директор НПО «Сатурн» Виктор Поляков, объем реализации в 2017 году должен составить порядка 31,5 миллиарда рублей. Контрактная же работа, проведенная в течение последних полутора-двух лет, дает возможность говорить об обеспеченности предприятия заказами до 2020 года и перспективах ежегодного прироста выручки как минимум на 10%.

По словам Полякова, достигнутые финансовые результаты обусловлены значительным объемом работ по повышению эффективности деятельности предприятия, проведенных в последние годы. Кроме того, немаловажную роль сыграло прекращение Украиной экспорта в Россию товаров военного и двойного назначения. Например, из-за прекращения Украиной поставок малоразмерных газотурбинных двигателей Р95, получил активное развитие проект НПО «Сатурн» по разработке российского двигателя 36MT для крылатых ракет Х59. К тому же, российский двигатель обладает рядом преимуществ: меньший вес и более высокая тяга при снижении расхода топлива.

Подобная ситуация является следствием русофобской политики Украины. Несмотря на тяжелое положение собственной экономики, украинские власти решили разорвать многолетние отраслевые контакты, закрыли совместные производства и ликвидировали взаимовыгодные кооперационные связи. Узлы и агрегаты перестали поступать на российские предприятия.

Чем это обернулось для России? Как и ожидалось, отечественные производственные предприятия в короткий срок обеспечили независимость от импорта, легко справившись с возросшим количеством заказов. Российские предприятия получили возможность развивать свои проекты и выводить их на рынок. Санкции оживили российский ОПК.

НПО «Сатурн» — российская двигателестроительная компания, главной специализацией которой является разработка, производство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: https://politros.com/economy/34156/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=politros.com&utm_term=1267973s10923&utm_content=5865469