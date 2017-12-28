В 7208 году от Сотворения мира Петр I ввел новое начало года – от 1 января

/В России/

В 7208 году от Сотворения мира Петр I издал указ №1735 о переходе на Юлианский календарь, по которому вводилось новое начало года – от 1 января, и новая эра – летосчисление от Рождества Христова. 1699-й год, таким образом, оказался для России самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца – с сентября по декабрь. Как произошел переход и на чем строится современный календарь, рассказал в эфире радио Sputnik доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии Америки музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Юрий Березкин.

«Это не уникальный случай в истории, но это должно было произвести впечатление. Не так давно на наших глазах в Туркмении переименовали месяцы и дни недели, потом отказались от этого. Во Франции во время Французской революции тоже все переименовывали. Вряд ли традиционные люди с ходу поддержали новый календарь. Но раз церковь поддержала, ничего не поделаешь. Петр I хотел включить Россию в европейское культурное пространство. У него были свои планы, чтобы это пространство потихоньку к себе подобрать, но все-таки он совершил прорыв в сторону цивилизованного мира. Именно Юлианский календарь, потому что Григорианский тогда еще не был везде принят. Григорианский был связан в то время с католической традицией, находился в процессе принятия. Юлианский календарь был принят во всем цивилизованном христианском мире. Петр попытался соблюсти баланс. Так же, как с письменностью – упростил кириллицу, но если бы он взял бы латиницу, скорее всего, мы бы жили проще. Невозможно ответить на вопрос, когда появился первый календарь. В каком-то смысле календари были почти у всех, их не было у охотников-собирателей, чья производственная деятельность не была связана с чередованием времен года. Если у вас целый год одинаково тепло-холодно и одинаково сухо-влажно, календарь не нужен. Огнеземельцы, например, устраивали праздник, когда на берег выбрасывало тушу кита. Все люди на Земле всегда использовали Лунный календарь, год считали по Плеядам, это наиболее естественный маркер для начала года. Где плеяды на небе знали все люди, когда не было электрического освещения, потому что если вы имеете хотя бы одну лампочку в радиусе километра, небо погаснет. Начало года было либо по заходу, либо по восходу Плеяд. Это был мировой календарь. Солнечный год тоже наблюдали давно, проблема была в том, что точно определить время солнцестояния довольно сложно. Наш год – по римскому году. В римское время год начинался в марте, во время весеннего равноденствия. Потом стал начинаться в январе, когда заступали консулы. Какое-то отношение к зимнему солнцестоянию это тоже имело. Мы прекрасно живем с нашим календарем, нет необходимости что-то менять. Вводим високосные годы. В XVI веке создали Григорианский календарь и здорово придумали делать високосные годы, чтобы приблизиться к астрономическому году», – рассказал историк.