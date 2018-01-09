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В Краснодаре прокуратура приняла меры к блокировке Интернет-ресурсов с запрещенной информацией

В ходе проверки исполнения налогового законодательства прокуратура Центрального административного округа г. Краснодара в сети «Интернет» выявила 5 сайтов с информацией о способах уклонения от уплаты налогов, побуждающей пользователей к совершению противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

По результатам проверки прокурором округа в Первомайский районный суд г. Краснодара направлены исковые заявления о признании информации о способах уклонения от уплаты налогов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Все заявления судом удовлетворены, 4 сайта внесены Роскомнадзором в специальный реестр и заблокированы, одно решение суда находится на исполнении.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodare-prokuratura-prinyala-mery-k

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Категория: Новости / В России

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