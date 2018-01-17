Летчики ЮВО отработают посадку самолетов на автомобильную дорогу

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Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнят посадку самолетов на одну из транспортных автомагистралей Ростовской области в рамках летного тактического учения (ЛТУ).

В целях обеспечения отработки посадки самолетов на участок одной из автомагистралей Ростовской области организовано взаимодействие региональных управлений военной полиции и военной автомобильной инспекции с органами дорожно-патрульной службы Ростовской области.

Ранее экипажи истребителей и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО, выполнили плановые учебно-тренировочные полеты.

На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отработали выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп.

Экипажи истребителей обеспечили прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания.

Также, во время полетов, экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.

В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также в условиях применения противником химического оружия.

В летных тактических учениях задействованы вертолетные эскадрильи соединения армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных – Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35. Также задействованы бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей объединения ВВС и ПВО ЮВО в составе Су-34, Су-27, Су-30СМ.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа