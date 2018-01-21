Так воров ещё никто не опускал!

/В России/

Президент РФ В. Путин поручил начать в следующем году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями крупного российского бизнеса, которая прошла в Кремле:

"На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте.

Правительство и Центральный Банк этот вопрос проработали. И мною дано поручение – определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году."

За реализацию президентского поручения взялся министр финансов А. Силуанов, который раскрыл схему выпуска бондов для возвращения капитала в Россию. Он заявил, что для выпуска еврооблигаций будет задействована российская инфраструктура:

"Мы будем выпускать обычные евробонды, будем использовать российскую инфраструктуру — это российские банки-организаторы и Национальный расчетный депозитарий, который будет учитывать все обязательства и вести учет этих облигаций."

Эксперты высоко оценили инициативу президента по репатриации капиталов на родину. Только по приблизительным независимым оценкам за 30 лет из России было выведено до триллиона долларов. Обычными методами деньги не вернуть – нужна тонкая настройка. Однако, существенным моментом является - кто будет проводить настройку этого механизма и распоряжаться вернувшимися деньгами. Кандидатура Силуанова для этого является довольно спорной.

Д. Любомудров, генеральный директор "Клуба проектного Процесса": - Вопрос, который возникает в голове у тех людей, которые вывели когда-то деньги за границу, а теперь их призывают вернуть их, они про себя думают: ну хорошо, мы вернем эти деньги, купим бонды. А что с ними дальше то будет? Куда они будут потрачены? Кто будет решение принимать? Силуанов? Это нельзя поручить бухгалтеру. Силуанов – бухгалтер, у него мышление бухгалтерское. Он здесь взял, там отдал.

Между тем, репатриированные капиталы очень не помешали бы российской промышленности. Росстат в ноябре зафиксировал рекордное падение производства за последние восемь лет – на 3,6%. Инвестиции в промышленность позволили бы модернизировать оборудование, запустить станки, создать высокотехнологичные рабочие места. Только волевая рука главы государства позволит воплотить идею в результат.

И еще один момент. Едва ли с полной уверенностью можно сказать, что размещенные в западных банках деньги, формально принадлежащие российским промышленникам, являются таковыми в действительности. При попытках масштабного их возвращения в Россию не исключено применение различных мер препятствия этому, вплоть до замораживания или конфискации под любыми надуманными предлогами.

Особенно, если пытающиеся вернуть в Россию капиталы предприниматели фигурируют в списке, который до февраля следующего года должна опубликовать трамповская администрация, с детальными сведениями об известных россиянах, членах их семей, источниках дохода и возможных активах в США. Формальным поводом к созданию такого списка стало принятие этим летом американским конгрессом закона, который предусматривает расширение санкций против нашей страны.

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Источник: http://xn--h1akeme.ru-an.info