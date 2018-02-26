ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю отметила 60-летие со дня образования

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На торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня образования ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, пригласили ветеранов УИС, почетных гостей, действующих сотрудников учреждения с семьями, учителей и преподавателей общеобразовательной школы и профессионального училища колонии.

Сотрудников и ветеранов исправительной колонии №9, собравшихся в концертном зале Дома культуры г. Хадыженска, поздравили начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, председатель Региональной общественной организации ветеранов УИС по Краснодарскому краю Виктор Кондратенко, начальник ИК-9 Андрей Короленко, руководители административных и правоохранительных органов Апшеронского района, представители общественных организаций, духовенство.

Обращаясь со словами поздравлений к собравшимся в зале участникам торжественного мероприятия, начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов отметил, что сотрудники ИК-9 успешно решают задачи по исправлению переступивших закон граждан и их подготовке к освобождению. Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов, многие из которых и сегодня сохраняют активную жизненную позицию, занимаются общественной работой, делятся своими знаниями и опытом с молодыми сотрудниками.

Для награждения почетными грамотами и памятными сувенирами на сцену были приглашены ветераны ИК-9, служебные династии и лучшие сотрудники учреждения.

После завершения торжественной части праздник продолжился концертом творческих коллективов .

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю