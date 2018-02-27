На Балтийском флоте начался лагерный сбор инженерных подразделений

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На Балтийском флоте проходит плановый лагерный сбор инженерных подразделений армейского корпуса и морской инженерной службы.

В ходе проведения полевых занятий флотские инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделений береговых войск флота, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также по инженерной разведке, обеспечению войск водой и электроэнергией.

Кроме того, военные водолазы проведут обследование речного дна в местах прохода техники, затем их сменят специалисты, которые будут наводить мосты с использованием понтонно-мостового парка.

В общей сложности, в лагерном сборе принимают участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту