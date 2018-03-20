В Новороссийске самые активные граждане Кубани

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В Новороссийске завершился подсчет голосов по итогам выборов Президента 18 марта.

Напомним, что в этом году люди, не имеющие возможности находиться в день выборов по месту регистрации, могли проголосовать на любом удобном им избирательном участке, если заранее написали соответствующее заявление. Эта инновация пришла на смену практике использования открепительных удостоверений.

В интервью местным и региональным СМИ заместитель главы Новороссийска, управляющий делами Надежда Галкина, рассказала, что: «Главная задача, которая была поставлена руководством края и страны организовать работу ТИКов и УИКов так, чтобы выборы были прозрачными. Мы максимально открыты для взаимодействия с общественностью», - конец цитаты. Для этого все избирательные участки, на которых существовала такая возможность были оборудованы камерами видеонаблюдения, трансляцию с которых можно было посмотреть из любой точки мира при наличии подключения к сети Интернет.

Пристальное внимание было уделено безопасности избирательных участков. За правопорядком на них следили более тысячи представителей силовых структур.

Так что выборы в Новороссийске прошли в штатном режиме и, по словам новороссийцев, подарили им много приятных праздничных впечатлений.

Детям, которые привели своих родителей на выборы на избирательных участках дарили разноцветные магниты, посвященные истории города, взрослым – памятные сувениры. Праздничное настроение всем дарили творческие коллективы города. Теплая погода, временами солнечная дополнила яркую картину дня.

Все вместе поспособствовало и хорошей явке, и единодушию новороссийцев, совершающих важнейший выбор в истории страны.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел планерное совещание с заместителями, руководителями муниципалитетов и органов власти края. Губернатор отметил высокую явку на выборах президента –78%. Это самый высокий результат в истории современной Кубани. Более 81% избирателей края проголосовали за действующего руководителя государства.

– В очередной раз кубанцы оказали доверие Владимиру Путину. Его поддержали 2 млн 529 тысяч избирателей. Жители края проголосовали за сильную страну, за стабильное, уверенное социально-экономическое развитие, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что самая высокая явка зафиксирована в Новороссийске. В числе лидеров Армавир, Геленджик, Анапа, Сочи, Краснодар. За Владимира Путина в городе-герое проголосовало 81,4%.

– Это рекордные показатели для края. Благодарю всех, кто проявил гражданскую активность, кому не все равно, каким будет будущее страны, – акцентировал губернатор.

Источник: Пресс-служба г. Новороссийска