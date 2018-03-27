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На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»

В Новороссийской военно-морской базе завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев».

В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям.

 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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