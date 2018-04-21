ФСК ЕЭС повышает экологичность подстанций Краснодарского края

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ФСК ЕЭС заменила батареи статических конденсаторов на подстанции 220 кВ «Кропоткин» в Краснодарском крае.

Устаревшее оборудование, содержащее стойкий органический загрязнитель I класса опасности, было демонтировано и утилизировано.

В рамках реализации экологической политики ФСК ЕЭС планомерно проводит замену оборудования на современное экологически безопасное. На подстанции «Кропоткин» заменен блок батарей статических конденсаторов из 278 элементов, что позволило утилизировать 16 тонн трихлордефинила (стойкого органического загрязнителя) и существенно повысить экологическую безопасность подстанции и окружающей среды.

Устаревшие компоненты, содержащие опасные для окружающей среды и здоровья населения вещества, заменяются ФСК ЕЭС в приоритетном порядке. Утилизация производится на специализированных лицензированных предприятиях, с последующим актированием обезвреживания отходов.

Батарея статических конденсаторов – подстанционное силовое оборудование, которое управляет потоками реактивной мощности и нормализует уровни напряжения. Конденсаторы с трихлордифенилом в качестве диэлектрика широко применялись на подстанциях высокого напряжения в XX веке.

Подстанция «Кропоткин» общей мощностью 242 МВА работает с 1978 года и обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий города Кропоткин в Краснодарском крае и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Источник: пресс-служба компании