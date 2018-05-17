С начала года более 1 тысячи жителей города Новороссийска выбрали способ доставки пенсии через интернет

/В России/

Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой – жителям города Новороссийска не требуется личный визит в Пенсионный фонд.

Достаточно подать электронное заявление на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина, сделать это можно и на портале Госуслуг.

В 2018 году 1216 Новороссийских пенсионеров воспользовались этим сервисом без посещения клиентских служб ПФР.

Напомним, подать заявление в Пенсионный фонд удаленно очень просто. Необходима лишь регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей личности в одном из удостоверяющих центров. Важно, что подтверждение учетной записи осуществляют и специалисты клиентской службы ПФР в г.Новороссийске каб. 104 и специалисты в Много - функциональных центрах города.

На сайте ПФР доступно уже более 50 электронных услуг ПФР, многие из которых не требуют личного обращения гражданина. Появилось и мобильное приложение ПФР, которое позволяет сделать услуги еще более доступными.

С начала года более 1 тысячи жителей города выбрали способ доставки пенсии через интернет, сообщили в Управлении ПФР в городе Новороссийске.