Вениамин Кондратьев: «Кубанское вино – продукт, который заслуживает экспорт»

/В России/

Презентация вин производителей Краснодарского края для специалистов отрасли виноградарства и виноделия, ритейлеров и СМИ Германии прошла сегодня в Берлине.

Мероприятие состоялось в рамках представления экономического и инвестиционного потенциала Кубани немецкому бизнесу. Напомним, презентация организована при содействии Восточного комитета Германской экономики и Торгового представительства РФ в Германии.

В Берлине было представлено 17 ведущих винодельческих предприятий региона, в том числе «Усадьба Дивноморское», «Раевское», «Фанагория», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Абрау-Дюрсо».

– Сегодня мы объективно с гордостью можем говорить, что кубанское вино – это продукт, который заслуживает экспорт, и ничем не уступает французскому или итальянскому, – отметил губернатор.

Он также напомнил, что в рамках ПМЭФ-2018, прошедшего накануне, глава государства Владимир Путин угощал Президента Франции вином, произведенным в Краснодарском крае.

– Для нас это лучшее подтверждение качества, и сегодня мы стремимся к тому, чтобы наше вино было доступно и для жителей Германии и появилось на прилавках страны, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Со своей стороны Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев назвал сферу виноделия перспективной для расширения сотрудничества между субъектами.

Презентация вина завершилась выступлением Кубанского казачьего хора.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края