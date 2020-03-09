Великую память продолжим

/Великая Победа/

Была Великая Отечественная война - пришла великая Победа, 75-летие которой будем отмечать 9 мая этого года, осталась величайшая вечная память, которую надо беречь, приумножать и передавать, как историю нашей самоотверженной великой Родины, другим поколениям.

Недавно я прочел животрепещущую газетную статью Галины Ташматовой, талантливой журналистки, как и всегда в своих публикациях отражающей остроту восприятия обществом политических, государственных проблем, либо явлений, которые необходимо решать безотлагательно. В данном случае это была актуальная весть о патриотической акции памяти о погибших воинах, десанте, моряках во время ожесточенных боев на Малой Земле. Операция проходила под неизменным названием «Бескозырка», которая в 2020 году с 3 по 4 февраля состоялась 51 раз в городе-герое Новороссийске.

Согласно исторической памяти в более чем полувека, суть акции состоит в том, что лучшая молодежь, передовики производства и отличники учебы, патриоты своей большой и маленькой родины проходят, с зажженными факелами, путь по линии высадки десанта и, в дань вечной памяти, опускают венок из живых цветов и бескозырку (головной убор моряка) на черную (ночью) воду. От торжественности данного мероприятия дух захватывает. Вечная память погибшим морякам!

И эта память вернула меня к событиям прошлых лет. Как это было в те советские годы. Я достал с книжной полки книгу из числа подаренных мне, лично, авторами. Это был Виктор Солошенко «Обязан сказать» и несколько раз перечитал раздел «Чтобы помнили», где первым воспоминанием автора было повествование о «Бескозырке». Помогали писателю сформировать ценность рассказа о патриотической акции, известные на Кубани, журналисты Владимир Бурлаков и Ирина Писарева. Они взяли у Виктора Николаевича интервью, которое было опубликовано 3 февраля 1998 года в газете «Новороссийский рабочий». Преамбулой к публикации было следующая запись: «Прекрасной легенде Новороссийска - операции «Бескозырка» исполнилось 30 лет. Дитя послевоенного комсомола, она соткана из идей юных романтиков, патриотических порывов души и заключена в венок живых цветов, спускаемых на воду Цемесской бухты ежегодно 3 февраля, в ночь высадки десанта на Малую Землю».

Автор, размышляя о времени и о себе, приводит множество запоминающихся примеров из жизни молодого поколения 70-80-х годов, посвящая свои воспоминания 80-летию ВЛКСМ.

История этой акции и повод для ее возникновения обязывают нас свято хранить все, что уже было в советский период, поэтому она должна быть Всероссийской и сегодня. Почему так утверждаю?

Работая первым секретарем Краснодарского крайкома ВЛКСМ, я не единожды проводил в Новороссийске выездные заседания бюро крайкома ВЛКСМ, клуба «Малая Земля». В то время краевая организация насчитывала в своих рядах 500 тысяч человек. В Новороссийск съезжались делегациями, состоящими из передовиков производства во главе с первыми секретарями райкомов и горкомов комсомола. Днем молодежь фотографировалась у боевых знамен с ветеранами ВОВ, участниками боев на Малой Земле, а вечером проходило факельное шествие. Впереди ехал бронетранспортер с военными и главный факел, зажженный от вечного огня, позади колонна участников операции с факелами. Вечером, на весь город были видны очертания огненной извилистой колонны. Это было торжественное зрелище, не только захватывающее умы, сердца его участников, но и подымающее колоссальную гордость за подвиг, совершенный в ожесточенных боях за Новороссийск и плацдарм выхода врага в открытое море. На следующий день молодежь разъезжалась с поднятым настроением на новые подвиги в труде, в учебе, в творчестве. Пусть это было с большим пафосом, но это было здорово!

И горожане особо свято относятся к этой истории, молодое поколение, взрослея по жизни, передают эстафету детям, но, практически, всегда в эти дни погода привносит свои сюрпризы. Как сейчас помню этот страшный ледяной ветер, пронизывающий до мозга костей норд-ост, когда реально представляешь, что чувствовали люди в леденящей воде в период осуществления штурма.

После очередного проведения данной акции, я вышел с инициативой в ЦК ВЛКСМ, переговорил с первым секретарем ЦК Мишиным В.М., и тогда родилось решение - акция «Бескозырка» стала Всесоюзной. Было дано поручение подразделению Бюро Международного молодежного туризма «Спутник», в региональные организации ВЛКСМ Советского союза о посещении молодежными делегациями города-героя Новороссийска, в рамках клуба «Малая Земля», в период проведения «Бескозырки».

Также, в 1980 году, по инициативе ЦК ВЛКСМ в СССР прошли памятные встречи участников ВОВ, на Курской дуге собирались танкисты, в Воронеже - пехотинцы, в Кисловодске - медсестры, а в Краснодаре - летчики.

Мне было доверено и поручено проведение этого события. Свыше 100 героев Советского Союза и более 20 дважды героев, три маршала авиации, легенды нашего Отечества: В.А. Судец, Н.С. Скрипко, Е.Я. Савицкий, командир отряда космонавтов, участник войны, Г.Т. Береговой. Комментировал торжественные мероприятия, лично, легендарный диктор Ю.Б. Левитан. Торжественное заседание состоялось в краевом драматическом театре. Выступая, знаменитая Бершанская-Бочарова обратилась к молодежи со словами: «Способны ли Вы защитить Отечество?», зал отреагировал моментально громовым ответом: «Готовы!». В знак глубокого почтения героев в период следования колонны из Краснодара в город герой Новороссийск трасса была полностью перекрыта, а в воздухе барражировали вертолеты. Участники торжественной встречи побывали в пяти районах, где торжественно были открыты памятные монументы - самолеты. Однако венцом события было посещение города-героя Новороссийска.

Мы в ответе за свою историю, которую мы создавали, принимая ее реальность от очевидцев, героев, а все участники боевых действий на Малой Земле были таковыми, иначе бы они не победили.

Новороссийцы - это особая стать, взращенная на патриотизме города труженика, моряков, истинной интеллигенции, которые всегда свято относились к своей истории и по-доброму делились с людьми своими легендарными вехами, принимая приезжих в гости. Каждый представитель городов-героев, и просто городов, считали «за честь и вознаграждение» побывать в Новороссийске на Малой Земле.

Справедливости ради, спустя многие годы, следует сказать о личностях первых секретарей городского комитета комсомола города Новороссийска, с которыми мне пришлось общаться и работать - это В.Н Салошенко, В.К. Баранов, Н.М. Борщ, В.Н. Шейко, И.М Черномаз, П.В. Дуров. Двое из них, Виктор Салошенко и Владимир Шейко, заслужили право возглавлять краевую комсомольскую организацию. Они свято хранили народные традиции многострадального народа Новороссийска, бережно несли святую память как историческое, духовное наследие.

Здесь следует добавить, что мы не должны забывать и искажать свою значимую и легендарную историю. Что было, то было. Например, в те советские времена городу Новороссийску надо было пройти через решето истории, неразрывную связь боевых действий на Малой Земле и личности Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, который возглавлял политотдел действующей Армии, в Новороссийске. И, конечно, не умалчивать о том, что на определенном этапе времени, в 90-х годах, к формированию преемственности поколений, продолжению духовного воспитания молодежи, отнеслись несправедливо, что принесло нам немало бед.

Добрую и существенную роль в сохранении преемственности поколений сыграл своевременный приход к руководству этим городом (мэром) В.И. Синяговского. Крепкий хозяйственник, радетель земли Кубанской, переживающий за качество жизни горожан, принципиально изменил состояние города - героя среди равных ему в Российской Федерации. Общими условиями и последовательными поступками сформировал здоровые отношения общества и власти.

Принцип учить людей через поступки и жизнь, есть самое лучшее учение, которым следует пользоваться всегда, - это кредо Владимира Ильича. Следует отметить, что он руководил городом Новороссийском более 12 лет, и никто больше из руководителей этого особого города-героя не получал столько доверия и поддержки, сколько получил от горожан он. Сегодня Владимир Синяговский - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

По инициативе В.И. Синяговского и его команды акция «Бескозырка» сегодня приобрела статус «краевой». Есть желание и грандиозная ответственность продолжить, по мнению Владимира Ильича, проведение «Бескозырки» во всероссийском масштабе, в дань памяти подвига и солдата, и моряка. Ведь, по сути, и по масштабу, она давно является таковой, и всероссийской и народной.

В год 75-летия Победы в ВОВ, тогда, как в обществе обсуждаются насущные положения основного закона жизни - Конституции Российской Федерации, следует серьезно задуматься о работе с молодежью в нашей стране. У нас нет единого, цельного института, как государственного органа, отвечающего, конкретно, за воспитание молодежи. Пора и целесообразно этому процессу придать законодательный характер. В нашем государстве нужна забота о любой категории общества и о ветеранах, и о военных, и об ученых, и, конечно, о нашем будущем - молодом поколении, начиная от его рождения. Выросшим детям, и приобретающим статус самостоятельности, сегодня, как никогда, нужен закон о молодежи, в котором должны быть прописаны простые и насущные истины, что молодежь - это будущее нашей страны, и она имеет право на правовую, профессиональную, моральную и общественную защиту, гарантированное образование и трудоустройство, что дает неизмеримую защиту от посягательств, враждебных нашему светскому обществу, культов, моралей и деяний. Демография, дети, подростки, молодежь, их жизнь, дела, поступки и сознание - это синергия наших общих патриотических и экономических усилий о развитии и процветании нашего государства и общества.

Сейчас страна живет в преддверии изменений, которые мы должны обсудить и проголосовать, чтобы внести изменения в основной закон нашей жизни. Это событие вызвало одобрение большей части нашего общества.

Однако нам никто не мешает утверждать и сегодня идеологические постулаты советского периода, в виде святых традиций поклонения народным подвигам. Мы должны трепетно относиться к своей истории, ведь еще живо поколение, которое близко общалось с героями малоземельцами, когда никакие книжные эмоции не сравнятся с теми историческими встречами, которые происходили с очевидцами военных событий.

Кубань, в числе немногих территорий, являет собой мощную историческую память. Назову наиболее яркие памятные события: Малая Земля - город-герой Новороссийск, Голубая линия - Победа - перелом в воздушных боях с фашистами, Тимашевск - город Материнской Славы в честь Степановой Епестинии, отдавших на алтарь Отечества девятерых своих сыновей. Не ради популизма, а также, как и сегодня, с искренностью, в советское время руководители Краснодарского края ежегодно 9 мая, после торжественного возложения венков на площади Памяти героев в городе Краснодаре, обязательно посещали могилу Епестинии в станице Днепровской, где покоится ее прах, чтобы поклониться не только ей, а в целом материнству, а затем посещали город-герой Новороссийск, город, где каждая частица земли помнит Великую Отечественную войну.

Сегодня есть хороший повод, в год 75-летия Победы советского народа в ВОВ, еще раз восполнить в памяти ниши традиции по отношению к героям малоземельцам.

Тысячи наших граждан поддержат народную традицию, патриотическая акция «Бескозырка» должна вновь обрести масштабы Российского государства. Как это сделать? Надо объединить усилия очевидцев событий, общественности, Советов ветеранов ВОВ, молодежных патриотических клубов вокруг инициативы депутата ГД ФС РФ Владимира Синяговского, и краевым органам власти: администрации, Законодательному собранию, краевому военному ведомству оказать ему в этом всестороннюю помощь и поддержку.

Объединив общественное сознание и историческую память, мы поддержим практические шаги этого народного события, сохраним замечательные патриотические традиции и продолжим великую вечную память о людях, кто отдал свои жизни в честь мира, свободы и справедливости. Добра, счастья и здоровья всем нашим любимым современникам - ветеранам Великой Отечественной. С Днем Победы!

Александр Маслов.

Источник: Новая газета Кубани