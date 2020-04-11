В Армении более 2 тыс. военнослужащих приняли участие в акции «Дорога Памяти»

/Великая Победа/

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, продолжается сбор информации, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Дорога памяти».

По состоянию на текущий месяц в базу данных через отдел военно- политической работы соединения занесены сведения и фото более 2 тыс. участников Великой Отечественной войны, а за последнюю неделю около 200 человек.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой Отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи около 30 миллионов человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Источник: https://function.mil.ru/