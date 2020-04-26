26 апреля музею-заповеднику «Прохоровское поле» исполняется 25 лет.

/Великая Победа/

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с 25-летием Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

За эти годы благодаря высокому профессионализму, энергии, научному поиску вашего замечательного коллектива музей превратился в уникальный исторический и культурный центр, где бережно сохраняется память о героических событиях Великой Отечественной войны.

Сегодня «Прохоровское поле» – это современный музейный комплекс, выставка легендарной бронетехники, собрания редких фотографий и архивных документов, инсталляции и скульптурные композиции. Здесь каждый памятник, предмет, мемориал напоминает о подвиге солдат и офицеров Красной армии. О тех, кто в далёком сорок третьем стоял насмерть в тяжелейшем танковом сражении под Прохоровкой. О Курской битве, которая определила дальнейший ход Второй мировой войны.

Ежегодно тысячи людей со всей страны стремятся в музей-заповедник. Они приезжают на Курскую землю, чтобы поклониться героям, которые отдали свои жизни в битве на Прохоровском поле, понять и попытаться ощутить, какой ценой была завоёвана Великая Победа.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, новых проектов и всего наилучшего.

С наступающим праздником – 75-летием Победы!

М.Мишустин

Источник: http://government.ru/