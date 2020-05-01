На Кубани Почта России доставит поздравления Президента Российской Федерации 27 240 ветеранам

/Великая Победа/

С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники Почты России доставят ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Краснодарском крае, свыше 27 тыс. персональных поздравлений от Президента Российской Федерации В.В. Путина с 75-летием Победы.

Всего по стране в эти дни будет доставлено более 1 млн таких поздравлений.

На лицевой стороне поздравительной открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На оборотной стороне – фрагмент фотографии Н. Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».

Основная задача Почты России – вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. Если окажется, что получатель переехал, Почта России выяснит его новый адрес и перенаправит письмо.

Почта России предпримет дополнительные меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей при доставке поздравлений Президента Российской Федерации, в том числе обеспечит вручение без физического контакта с адресатами и без требования росписи в получении.

Поздравления Президента Российской Федерации перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. На каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»