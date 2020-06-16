В Госдуме прокомментировали отмену парадов в регионах

/Великая Победа/

В Госдуме назвали глупостью отмену парада в 13 городах России из-за пандемии коронавируса. Депутат Николай Коломейцев рассказал радио Sputnik, что не видит причин отменять парад в регионах, если он состоится в Москве.

Российские города отказываются от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение приняли уже в 13 городах.

Праздничное шествие не состоится в Белгороде, Вологде, Курске, Нижнем Тагиле, Орле, Перми, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Саранске, Челябинске, Ярославле и Якутске.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в интервью радио Sputnik выразил удивление решением регионов.

"Я считаю, что это - глупость, а может быть и уже отсутствие ответственности. Москва - самый крупный мегаполис и тут будет главный парад. Здесь же будет праздник, посвященный 75-летнию парада Победы, который состоялся 1945 году, где шли большая часть героев Советского союза. Шли герои и полные кавалеры орденов солдатской славы. Мы празднуем, хотя эта пандемия праздник испортит", - рассказал депутат.

Парад Победы изначально должен был пройти во всех городах 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/