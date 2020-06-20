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Авиационные группы во Владикавказе провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию воздушной части парада в рамках тренировки к параду Победы во Владикавказе.

Всего в тренировке приняли участие экипажи 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете задействована авиационная группа на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы.

Парад Победы во Владикавказе пройдет 24 июня в 10:00 по местному времени.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Великая Победа

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