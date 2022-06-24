Диетолог объяснила, как правильно варить овощи

/Вкусное утро/

Многие овощи в вареном виде полезнее, чем в сыром, отметила в интервью доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. Часть из них могут даже навредить здоровью, если употреблять их без термической обработки, предупредила она.

Распространенное мнение, что после варки овощи теряют свои полезные свойства, далеко не всегда соответствует действительности. Термическая обработка нередко повышает пищевую ценность этих продуктов, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева. Например, морковь, помидоры и болгарский перец принесут больше пользы организму, если их отварить, уточнила она.

"Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин – это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови, а также для мужского здоровья. Часть жирорастворимых витаминов в составе некоторых овощей тоже обретает большую активность после термической обработки. Например, витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой", – отметила Маргарита Королева.

Свекла и капуста брокколи в свежем виде могут содержать токсичные вещества, продолжила она.

"Свекла в сыром виде содержит токсичные компоненты, хоть и в небольшой концентрации. Накопленный сульфорафан (вещество, обладающее антиканцерогенным и бактерицидным действием, – ред.) в составе капусты брокколи иногда может оказывать и токсическое воздействие на организм. Поэтому не всегда показаны такие продукты, как брокколи, для употребления в сыром виде", – пояснила Маргарита Королева.

Корнеплоды, содержащие грубые пищевые волокна, такие как репа и редька, необходимо отваривать, чтобы они лучше усваивались, добавила она.

"Грубое пищевое волокно может быть вредным при патологиях желудочно-кишечного тракта. А в полуразрушенном состоянии пищевые волокна будут легче перерабатываться ферментами и усваиваться организмом", – пояснила диетолог.

Однако термическая обработка овощей обязательно должна быть щадящей, поскольку полное разрушение растительных волокон приводит к повышению гликемического индекса некоторых продуктов, уточнила она.

"Это может быть варка в кипящей воде не более двух-трех минут, либо термическая обработка при температуре 60-70 градусов, либо аэрогриль на максимально короткой по времени программе по две минуты с каждой стороны, либо пароварка-мультиварка не более пяти минут при 80-90 градусах. Термическая обработка должна быть именно щадящей, так как при глубокой термической обработке растительные волокна разрушаются, и такие продукты, как те же свекла и морковь, обретают высокий гликемический индекс", – предупредила Маргарита Королева.

Что касается зелени, то ее действительно нужно есть лишь в сыром виде – это позволит получить всю гамму содержащихся в ней полезных веществ, заключила диетолог.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»